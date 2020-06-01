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Azerbaycan'da son 24 saatte koronadan 5 kişi daha hayatını kaybetti

Azerbaycan'da son 24 saatte koronadan 5 kişi daha hayatını kaybetti
Azerbaycan'da son 24 saatte koronadan 5 kişi daha hayatını kaybetti

Azerbaycan'da son 24 saatte korona virüs salgını nedeni ile 5 kişi daha hayatını kaybetti.

Korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. Azerbaycan'da son 24 saatte 5 kişi daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 168 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Karargah, 80 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 5 bin 662'ye, toplam can kaybı ise 68'e ulaştı.

Azerbaycan'da 3 bin 508 kişi virüsü yenerek taburcu olurken, ülkede bugüne kadar 300 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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