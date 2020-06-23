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Azerbaycan'da son 24 saatte vaka sayısında rekor artış

Azerbaycan'da son 24 saatte vaka sayısında rekor artış
Azerbaycan'da son 24 saatte vaka sayısında rekor artış

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 508 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 13 bin 715'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 508 yeni vaka tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 335 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son 24 saatte vaka sayısında rekor artış kayda geçti. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 13 bin 715'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 167'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 7 bin 503 olarak açıklandı. Azerbaycan'da şu ana kadar 432 bin 858 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

Kamil Nadirli

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