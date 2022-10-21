İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Azerbaycan’da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.

Azerbaycan’da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım ambulans uçakla İstanbul’a getirildi - Tıkla İzle

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç Azerbaycan'da kaza geçirmişti. Bir süre Azerbaycan'da tedavi gören Yıldırım ve Ayrım bugün Ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı'na inen uçağı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, karşıladı. Ambulans uçaktan alınan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım kendilerini bekleyen ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Volkan Kayalar - Medeni Topaloğlu - Hacer İnci
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.