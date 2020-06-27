Azerbaycan'da vaka sayısı 16 bine yaklaştı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 521 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 15 bin 890'a hayatını kaybedenlerin sayısı ise 193'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 8 bin 719 oldu. Açıklamada 355 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da şu ana kadar 461 bin 861 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

