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Azerbaycan'da vaka sayısı 34 bin 343'e yükseldi

Azerbaycan'da vaka sayısı 34 bin 343'e yükseldi
Azerbaycan'da vaka sayısı 34 bin 343'e yükseldi

Azerbaycan'da son 24 saatte 124 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 34 bin 343’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 124 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 167 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 34 bin 343'e hayatını kaybedenlerin kişi sayısı ise 508'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 32 bin 42 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 836 bin 908 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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