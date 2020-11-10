Azerbaycan'da zafer kutlamaları devam ediyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasındaki zafer ilanı, Azerbaycanlılar tarafından sevinçle karşılandı. Başta başkent Bakü, Berde ve Gence olmak üzere ülkenin her yerinde binlerce insan zaferi kutlamak için sokaklara döküldü. Dün gece boyunca süren kutlamalar bugün de devam etti. Sokaklar bir kez daha davullar eşliğinde oynayan, bayrak sallayan ve milli marşı seslendiren coşkulu kalabalıkla doldu taştı.

Sevinç gösterilerinde şehitler de anıldı. Zafer kutlamalarını sürdüren Azerbaycan halkı, bu zaferi borçlu oldukları şehitlerini asla unutmayacaklarını ifade etti. Gence Valisi Niyazi Bayramov da Karabağ zaferiyle ilgili açıklamasında, “Allah şehitlerimize rahmet etsin. Şehitlerimizin de kanı yerde kalmadı. Bugün bizim bütün şehitlerimiz seviniyor. Karabağ bizimdir” ifadelerini kullandı.

Şehriyar İmanbeyli