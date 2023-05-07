Azerbaycan'daki Türk vatandaşları için oy verme işlemi devam ediyor

Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları için Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için oy verme işlemleri Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Nahçıvan ve Gence Başkonsolosluklarında kurulan toplam 15 sandıkta devam ediyor. Azerbaycan'da 5 Mayıs'ta başlayan ve bugün 21.00'da sona erecek oy kullanma işlemlerine katılan Türk vatandaşlarının sayısında önceki seçimlere kıyasla artış yaşandı. 11 binden fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu Azerbaycan'da şu ana kadar oy veren Türk vatandaşlarının sayısı ise 5 bin olarak açıklandı.

Oyunu vermek için seçim merkezine gelen Emre Gün, “Vatana, millete hayırlı olsun. İyi olan kazansın” dedi. Seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen İzzettin Taçyıldız, “Başka söyleyecek bir şey yok. Zaten hayrı da gelecek inşallah” diye konuştu. Türk halkına seçim sonrasında huzur ve refah dileyen Halil Kırbalı, “14 yıldır Azerbaycan'dayız. Aynı zamanda başka ülkelerde de iş yapıyoruz. Seçim bu ülkede bize nasip oldu. İnşallah her şey güzel, huzurlu ve mutlu olur” dedi.

Oyunu kullanan Nurlana Gül, “Ülkemiz için, vatanımız için en hayırlısı ne ise o olsun inşallah. Öyle umuyoruz. İnşallah iyi sonuçlar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor

Azerbaycan'da Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda bin 349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor. Azerbaycan'da 5 Mayıs'ta başlayan oy kullanma işlemi bugün yerel saatle 21.00'da sona erecek. Azerbaycan'da, oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra oy pusulaları mühürlü odada koruma altına alınacak ve 8 Mayıs'ta da Türkiye'ye gönderilecek.

Kamil Nadirli

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