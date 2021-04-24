Azerbaycan'dan Biden'in “soykırım” ifadesine tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada, “soykırım” ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Sözde Ermeni soykırımını siyasallaştıranlar, Ermeni silahlı gruplarının 500 binden fazla insanın katledilmesine ve 1918'in Mart ayında Bakü ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde Ermenilerin gerçekleştirdiği katliamlara sessiz kalıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, 100 yıl önce yaşanan olayların yanlış anlatıldığı vurgulanarak, ”Ermenistan'ın 30 yıl önce Hocalı'da Azerbaycanlılara karşı işlediği soykırıma yönelik adil bir değerlendirme yapılmaması, önyargı ve çifte standart örneğidir” denildi.

“Tarihi siyasi amaçlar için kullanmak kabul edilemez”

Açıklamada, “1915 olayları politikacılar tarafından değil, tarihçiler tarafından incelenmeli ancak bilindiği gibi, olayları örtbas etmeye ve kendisini mazlum bir ülke olarak sunmaya çalışan Ermenistan, Türkiye'nin o döneme ait olayları ortak bir tarih komisyonu ile inceleme teklifini kabul etmedi. Tarihi tahrif etmek, ‘tarihi yeniden yazmaya' çalışmak ve siyasi amaçlar için kullanmak kabul edilemez” ifadeleri de yer aldı.

Kamil Nadirli