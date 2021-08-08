Azerbaycan'dan destek gelmeye devam ediyor

Bakü'den yola çıkan 41 araçlık yangın söndürme ekibi yangın bölgesine ilerlerken Afyonkarahisar'da mola verdi. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yerleşkesinde gece mola veren ekipler kortejler eşliğinde geldikleri özel idare yerleşkesinde yemek yiyip araçlarının kontrollerini yaptıktan sonra polis eşliğinde Muğla ve Antalya'ya doğru hareket etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına konuşan yangın söndürme ekipleri, yangınlara destek vermek için Bakü'den geldiklerini belirterek, “Burasıda bizim topraklarımız. Azerbaycan neyse bizim için Türkiye'de aynı. Yangınları hep birlikte söndüreceğiz İnşallah” dediler.

Sırayla Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yerleşkesinden yola çıkan araçlardan Azerbaycanlı yangın söndürme ekipleri tarafından Türk bayrakları sallandı.

Hayati Kanat



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