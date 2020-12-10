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Azerbaycan'dan Ermenistan'a plakalı yanıt

Azerbaycan'dan Ermenistan'a plakalı yanıt
Azerbaycan'dan Ermenistan'a plakalı yanıt

Azerbaycan'da yapılan Askeri Geçidi Töreni'nde, Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araçların plakalarının sergilenmesi dikkat geçti.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a plakalı yanıt - Tıkla İzle

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda düzenlenen törende Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araçların plakalarının sergilenmesi dikkat çekti. Törendeki geçiş sırasında aracın üzerindeki “Karabağ Azerbaycandır” yazısının arkasında Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araçların plakaları görüldü.
Ermenistan, birinci Karabağ savaşında Azerbaycan'a ait vurdukları araçların plakalarını duvara yansıtmıştı.

Kamil Nadirli
 

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