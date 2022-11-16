Azerbaycan'dan Fransa'ya protesto notası



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın Azerbaycan'daki maslahatgüzarı Julien Le Lan'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi. Fransa Senatosu tarafından Azerbaycan aleyhine alınan yaptırım kararının kabul edilmesine karşılık protesto notası verildiği aktarıldı. Görüşmede, Fransız Senatosu'nun kabul ettiği kararın, tamamıyla gerçek dışı, asılsız ve iftira niteliğinde hükümler içerdiği ve Azerbaycan tarafından şiddetle reddedildiği ifade edildi. Kararın açıkça provokatif olduğu, barış sürecine katkıda bulunduğunu iddia eden Fransa'nın Ermenistan'dan taraf olduğunu ve tek taraflı tutumunu bir kez daha net bir şekilde ortaya koyduğu belirtildi. Fransa'nın bu adımının, bölgede barışın tesis edilmesine, özellikle de Azerbaycan'ın ısrarla üzerinde durduğu Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin, birbirinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü karşılıklı tanıma ve saygı gösterme temelinde normalleşmesine ciddi bir darbe indirmeyi amaçlandığı ve bölgede barışa karşı olan güçleri teşvik ettiği vurgulandı.

Söz konusu kararın, uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal etmenin yanı sıra Azerbaycan ile Fransa arasında 1993'te imzalanan Dostluk, Karşılıklı Anlayış ve İşbirliği Anlaşmasının 2. maddesinin 3. fıkrasındaki yükümlülüklere tamamen aykırı olduğu kaydedildi. Görüşmede, Azerbaycan tarafının Fransa'dan Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı eylem ve açıklamalardan kaçınmasını ısrar talep ettiği aktarıldı.

Fransa'nın maslahatgüzarı Julien Le Lan ise Azerbaycan tarafının talebini gerekli mercilere ulaştıracağını kaydetti.

Kamil Nadirli



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