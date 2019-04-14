Azerbaycan'dan İHA Kars Temsilcisi Çapanoğlu'na plaket

BDM Başkanı İsmayil Ağayev, ASİMDER Genel Başkanı Göksal Gülbey ve BDM Yönetim Kurulu Üyesi Samir Adıgözelli, İHA Kars Temsilciliği'ni ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

BDM Başkanı İsmayil Ağayev, Türkiye'nin en önemli haber ajansı olan İHA'nın gerek Azerbaycan'da, gerek Türkiye'de ve gerekse Kars'ta Azerbaycan Türkiye ilişkilerine gösterdiği hassasiyetinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Türkiye, Azerbaycan ve Dünya gündemini İHA ayrıcalığıyla takip ettiğini ifade eden Ağayev, Çapanoğlu'na Kars gibi çok önemli bir şehirde başarıyla yürüttüğü görevinden dolayı teşekkür etti.

ASİMDER Genel Başkanı Göksal Gülbey ise İHA'nın Kars ve Iğdır'ında aralarında bulunduğu çok önemli bölgede önemli gelişmeleri gündeme taşıyarak, başarılı çalışmalara imza attığını kaydetti.

İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu ise Azerbaycan heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çapanoğlu, İHA'nın Türkiye'de habercilik anlamında tek olduğunu ve hızlı, tarafsız bir şekilde haberleri Türkiye gündemine taşıdıklarını vurguladı.

Azerbaycan Beynel Halk Diaspora Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev ve ASİMDER Genel Başkanı Göksal Gülbey, İHA Kars Temsilcisi Çapanoğlu'na üzerinde, "Azerbaycan'ın Başkenti Bakü”nün yer aldığı plaket takdim etti. Çapanoğlu'na plaketi İsmayil Ağayev, Göksal Gülbey ve Samir Adıgözelli birlikte verdi. Azeri heyet daha sonra İHA Kars Temsilciliği'nden ayrıldı

Işık Çapanoğlu

