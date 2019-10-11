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Azerbaycan'dan, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele operasyonuna destek

Azerbaycan'dan, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele operasyonuna destek
Azerbaycan'dan, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele operasyonuna destek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediğini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınadığını ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki çabalarını desteklediğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, ”Bu anlamda, Türk hükümetinin de belirttiği gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye topraklarının bütünlüğü içinde terör tehdidini ortadan kaldırmak, mültecileri evlerine geri dönmesi, barış ve istikrar sağlamak için çalışacağından eminiz” ifadeleri yer aldı.

Kamil Nadirli
 

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