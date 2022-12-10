Azerbaycan'dan Ukrayna'ya 45 transformatör ve 50 jeneratör

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya mevcut durumdan dolayı etkilenen bölgelerde sürdürülebilir elektrik arzının yeniden sağlanması için insani yardım gönderildiği bildirildi. Açıklamada, "Azerenerji tarafından sağlanan 45 transformatör ve 50 jeneratörün ilk bölümünü taşıyan tır konvoyu, bugün yola çıktı. Yaklaşık 1 milyon 422 bin manat olan insani yardımın tamamının teslim edilebilmesi için ikinci konvoyunun da önümüzdeki günlerde hareket etmesi planlanıyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Azerbaycan'ın savaş nedeniyle Ukrayna'ya yaptığı insani yardım miktarının 30 milyon manata yakın olduğu belirtildi.

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