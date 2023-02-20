Azerbaycan'ın arama kurtarma köpekleri deprem bölgesinde

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde Azerbaycan'dan gelen 8 arama kurtarma köpeği, çalışmalarda önemli rol oynuyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından çeviklik, komut dinleme ve hedefe ulaşma konularında eğitilen köpekler, enkazda canlı olup olmadığını duyularıyla tespit ederek çalışmalara destek oluyor. Özel eğitimli köpeklerin 6'sı Kahramanmaraş'ta görev alırken, 2'si de Hatay'daki enkaz çalışmalarında yer alıyor.

"Köpeklerin çalışmaları neticesinde enkaz altından birçok canlı insanın yerini tespit ettik"

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'nda arama kurtarma ekip lideri olan Elvin Qocayev, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de oluşan depremlerden dolayı her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını ve bu doğrultuda çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getirdi.

Qocayev, 8 arama kurtarma köpeği ile birçok insanın hayatını kurtardıklarını vurgulayarak, “İlk günden beri burada kurtarma çalışmalarına başladık. Köpeklerin çalışmaları neticesinde enkaz altından birçok canlı insanın yerini tespit ettik ve arama kurtarma ekipleri tarafından yeri tespit edilen insanları bulundukları yerden kurtardık. Halihazırda 6 tane arama kurtarma köpeği ile Kahramanmaraş'tayız. Köpeklerimizden 2 tanesi de Hatay'da çalışmakta” dedi.

“Köpeğin burnu onun silahıdır”

Köpekler zaman kazanma açısından çalışmalarının en önemli parçalarından biri olduğunu sözlerine ekleyen Qocayev, “Köpeğin burnu onun silahıdır, koku alma yeteneğinden dolayı arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında insanların daha hızlı tespit edilme imkanı sağlıyor. Burada vaktin değeri çok önemlidir. Köpekler sayesinde de biz zamanı hızlı şekilde kullanıyoruz” diye konuştu.

Ayrıca farklı cinslerden oluşan Azerbaycan'ın arama kurtarma köpekleri, özelliklerine göre çalışmalara katkı sağlıyor. Köpekler, arama kurtarma ekiplerindeki eğitmenlerle 24 saat esaslı zaman geçirerek, göreve tam bir şekilde odaklanıyor.

Kemal Diri - Huzeyfe Tarık Yaman - Mert Cerrahoğlu

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