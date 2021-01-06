İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait S-300'leri imha ettiği anlar yayınlandı

Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait S-300'leri imha ettiği anlar yayınlandı
Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait S-300'leri imha ettiği anlar yayınlandı

Ermenistan medyası, Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a ait S-300'lerin vurulma anları yayınladı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait S-300'leri imha ettiği anlar yayınlandı - Tıkla İzle

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da 44 gün süren ve Ermenistan'ın mağlubiyeti ile sonuçlanan savaşın ardından Rusya'nın arabuluculuğu ile iki ülke arasında Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan geri çekilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta Ermenistan ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Türk yapımı TB2 Bayraktar SİHA'ları ve İsrail yapımı “Harop” kamikaze İHA'lar yoğun bir şekilde kullandı.

Ermenistan medyası, Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan ordusuna ait S-300 hava savunma sisteminin Azerbaycan ordusuna ait Harop kamikaze İHA'ları tarafından vurulduğu anları yayınladı. Görüntülerde S-300 hava savunma sisteminin İHA'larla yok edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamil Nadirli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.