Azerbaycan'ın Gebele ilinde orman yangını çıktı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Gebele iline bağlı Solguca köyü yakınlarındaki dağlık arazide bulunan bir ormanda yangın çıktığı ve yangını söndürmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, itfaiye ekipleri ile Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlilerinin yanı sıra 2 helikopter ve bölge sakinlerinin de yangın söndürme çalışmalarına katıldığı aktarıldı.

Bakanlık, bölgenin zorlu bir araziye sahip olması ve şiddetli rüzgarın yangına müdahaleyi zorlaştırdığını ifade etti.



Kamil Nadirli

