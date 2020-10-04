Azerbaycan'ın Gence şehrine Ermenistan'dan roketli saldırı: 1 ölü

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadelesini sürdürüyor. Operasyonlar devam ederken, Ermenistan da sivilleri hedef alıyor. Ermenistan, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye roketle saldırdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Gence'de bulunan sivil yerleşim yerlerini vurduğu ifade edildi.

Ermenistan'a yalanlama

Ermenistan'ın, Gence'de bulunan askeri bir tesisi vurduğuna ilişkin iddialara Azerbaycan Savunma Bakanlığından yalanlama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ermenistan tarafından yapılan, Gence kentinde askeri bir tesisin vurulduğuna ilişkin bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Saldırı sonucu siviller, sivil altyapı ve tarihi antik binalar hasar gördü” denildi.