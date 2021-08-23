Azerbaycan'ın Lerik ilindeki orman yangını kontrol altına alındı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Lerik iline bağlı Soru köyü yakınlarındaki dağlık arazide çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı ve yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 1 helikopterin söndürme çalışmalarında destek verdiği aktarılarak, itfaiye ekipleri ile Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri ve bölge sakinlerinin yangın söndürme çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

Kamil Nadirli