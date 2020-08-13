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Azerbaycan'ın Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek Büyükelçisi Hasanov gözaltına alındı

Azerbaycan'ın Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek Büyükelçisi Hasanov gözaltına alındı
Azerbaycan'ın Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek Büyükelçisi Hasanov gözaltına alındı

Azerbaycan'ın Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek Büyükelçisi Eldar Hasanov gözaltına alındı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, açılan soruşturma kapsamında, Dışişleri Bakanlığının faaliyetleri için tahsis edilen paranın zimmete geçirilmesine ilişkin yeni bilgiler elde edildiği aktarıldı. Güvenlik Servisi, mali denetimler sırasında Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek Büyükelçisi Eldar Hasanov'un büyük miktarda parayı yasa dışı kullanıldığına dair şüphelenildiğini ve Hasanov'un soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

Servis, ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında görevli Dışişleri Daire Başkanı Farhad Molla-zade, Konsolosluk Dairesi Başkanı Faig Bagirov ve ismi açıklanmayan bazı görevlilerinde görevi kötüye kullanma, zimmete para geçirme ve rüşvet suçlarından dolayı mahkeme kararlarıyla tutuklandığını alındığını açıkladı. Güvenlik Servisi, soruşturmaların devam ettiğini aktardı.

Kamil Nadirli
 

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