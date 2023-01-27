Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği, kimliği açıklanmayan silahlı bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda büyükelçiliğin güvenlik müdürünün hayatını kaybettiği, 2 güvenlik görevlisinin ise saldırıyı engellerken yaralandığı bildirildi. Saldırı gerçekleştiren kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü ve olayın detayları ile ilgili kamuoyuna ek bilgi verileceği duyuruldu.

Kamil Nadirli



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