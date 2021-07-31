Azerbaycan'ın Türkiye'ye destek için gönderdiği ekip yola çıktı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için gönderilen 220 kişilik ikinci ekip ve 53 itfaiye aracı yola çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla hazır duruma getirilen 220 kişilik yangına müdahale ekibinin Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 220 kişilik yangına müdahale ekibinin yanı sıra 1 helikopter, 53 itfaiye aracı ve özel ekipman gönderiliyor. Azerbaycan daha önce de destek için 100 kişilik yangına müdahale ekibini Türkiye'ye göndermişti.

Kamil Nadirli