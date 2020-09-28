İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycanlı diplomat, ülkesinin Ermenistan konusunda diğer ülkeleri defalarca uyardığını hatırlattı

Azerbaycanlı diplomat, ülkesinin Ermenistan konusunda diğer ülkeleri defalarca uyardığını hatırlattı
Azerbaycanlı diplomat, ülkesinin Ermenistan konusunda diğer ülkeleri defalarca uyardığını hatırlattı

Azerbaycan'ın Gürcistan'da bulunan diplomatı Eldar Bayramov, ülkesinin uluslararası topluma Ermenistan'ın yeni bir saldırı için hazırlandığına dair defalarca uyarıda bulunduğunu belirtti.

Ermenistan'ın 27 Eylül sabahı saat yerel saatle 06.00'da Azerbaycan'a ait noktaları vurması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan'ın Tiflis'te bulanan diplomatı Eldar Bayramov devam eden çatışmalarla ilgili Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliğinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Bayramov, Ermenistan'ın askeri güçlerinin Azerbaycan'daki sivillere, askeri noktalara yönelik saldırıları hakkında Gürcistan medyasını bilgilendirdi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sivil yerleşim bölgelerini bombalandığını ifade eden Bayramov, "27 Eylül saat 20.00 itibarıyla tahminlere göre 19 sivil yaranarak hastaneye kaldırıldı. Naftalan'daki evlerinde Elbrus Gurbanov ve 2'si çocuk olmak üzere aile fertleri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmeyi planladığını ve bunu gizlemediğini belirten Bayramov, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ı yeni topraklar için işgal politikası ile tehdit etmeye çalıştığını dile getirdi. Bayramov ayrıca, Azerbaycan'ın uluslararası topluma Ermenistan'ın yeni bir saldırı için hazırlandığına dair defalarca uyarıda bulunduğunu da hatırlattı.

Bayramov Ermenistan'ın saldırılarını önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin gerekli karşı saldırını sürdürdüğünü aktardı.

Alexander Alimov
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.