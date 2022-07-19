Azerbaycanlı doktor Türkiye'de şifa buldu

Parkinson hastalığı halk arasında ‘titrek felç' olarak biliniyor. Medikal tedavinin yetersiz kaldığı noktada beyin pillerinin yüz güldürücü sonuçlar verdiğini ifade eden Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, “Parkinson beyinde dopamin adı verilen bir maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan ve genelde ileri yaşlarda görülen kronik nörolojik bir hastalıktır. Parkinson hastaları başlangıçta ilaç tedavisine olumlu cevap vermekte olup, hastalığın ilerlemesi ile birlikte ilaç tedavisine olumlu yanıt vermeyen ya da şiddetli ilaç yan etkileri yaşayan hastalar için beyin pili tedavisi yüz güldürücü sonuçlar vermektedir” dedi.

Azerbaycan'da özel bir klinikte çalışan Nörolog Tahir Qasımov, 2014 yılında hastalığının ilk belirtilerini yaşadı. Kullandığı ilaçlar titremelerini hafifletmiş olsa da, bir süre sonra aldığı ilaçların yetersiz kaldığını gördü. Qasımov, hastalık sürecini şu sözlerle anlattı: “Ailemde esansiyel tremor hastası mevcut, fakat parkinson hastası benden önce hiç yoktu. 8 yıl önce ilk hastalık belirtileri başladı. İlaçlar ile tedavim bir süre devam etti, fakat son dönemde bulgularım giderek arttı. Dr. Ali Zırh ile yollarımız kesişti ve Ali Bey gerekli değerlendirmeler sonucunda beyin pili tedavisi için uygun olduğumu söyledi. Ameliyat olmaya karar verdiğimde kendisine gözlerim kapalı güvenebileceğimi biliyordum. Bu sebeple ameliyatımı kendisinin yapmasını istedim ve Türkiye'ye geldim.”

“Reçete yazamayacak hale geldim”

Hastalığının günlük yaşamını oldukça olumsuz etkilediğini aktaran Qasımov, “Bir şey tutmak istediğimde titremelerim olduğundan dolayı çok zorluk yaşıyordum. Bir doktor olarak reçete yazmakta güçlük çekiyordum. Tutkuyla yaptığım işimde reçete bile yazamayacak hale geldiğimde kendimi psikolojik olarak çok kötü hissettim” şeklinde konuştu.

Operasyonun ardından eski sağlığına kavuşan Qasımov, “Konuşa konuşa geçen bir ameliyat oldu. Ameliyat sonrası kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yapmak istediğim birçok şeyi artık kolaylıkla yapabiliyorum. Bardak tutarken ve üstümü değiştirirken zorluk yaşamıyorum. En önemlisi artık rahat bir şekilde yazı yazabiliyorum” diye konuştu.

“Ameliyatları hastalarımız ile konuşa konuşa, karşılıklı sohbet halinde gerçekleştiriyoruz”

Doç. Dr. Ali Zırh beyin pillerine ilişkin önemli bilgiler verdi. Dr. Zırh, “Beyin pili ameliyatı tıp dilinde nöromodülasyon dediğimiz, beyin içerisine yerleştirdiğimiz ince elektrotlar ile hastalıktan sorumlu bölgelere elektrik akımı vererek hastalık bulgularını düzeltmeye çalıştığımız bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem ile beyindeki hedef bölgelerdeki hücrelerin aktivitelerini baskılayabiliyor, ya da uyarabiliyoruz. Bu ameliyatları hastalarımız ile konuşa konuşa, karşılıklı sohbet halinde gerçekleştiriyoruz. Beyin pili takılan hastalarda ameliyattan birkaç gün sonra beyin pilleri ayaktan poliklinik kontrolleriyle açılmakta ve yaklaşık 2-3 haftalık bir kontrole gidip gelme süreci sonucunda bu hastalara en uygun gelecek, onlar için en fazla randımanı sağlayacak pil ayarlarına ulaşılarak normale yakın yaşamlarına kavuşması sağlanmaktadır. Tahir Bey'de beyin pili tedavisi ile geldiğimiz bu nokta oldukça yüz güldürücü. Meslektaşımızın çok sevdiği işine tekrar rahatlıkla dönebilecek olması hepimizi çok mutlu ediyor” dedi.

Dr. Zırh, sözlerini şöyle tamamladı: “Beyin pili takılan hastalarda ameliyattan birkaç gün sonra beyin pilleri ayaktan poliklinik kontrolleriyle açılmakta ve yaklaşık 2-3 haftalık bir kontrole gidip gelme süreci sonucunda bu hastalara en uygun gelecek, onlar için en fazla randımanı sağlayacak pil ayarlarına ulaşılarak normale yakın yaşamlarına kavuşması sağlanmaktadır. Tahir Bey'de beyin pili tedavisi ile geldiğimiz bu nokta oldukça yüz güldürücü. Meslektaşımızın çok sevdiği işine tekrar rahatlıkla dönebilecek olması hepimizi çok mutlu ediyor.”