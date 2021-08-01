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Azerbaycanlı ekipler yangında canla başla mücadele verdi! Alevlerin arasından böyle kurtuldular

Azerbaycanlı ekipler yangında canla başla mücadele verdi! Alevlerin arasından böyle kurtuldular
Azerbaycanlı ekipler yangında canla başla mücadele verdi! Alevlerin arasından böyle kurtuldular

Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Azerbaycan’dan gelen ekipler canla başla mücadele ediyor.

Azerbaycanlı ekipler yangında canla başla mücadele verdi - Tıkla İzle

Söndürme çalışmaları sırasında bir anda alevler arasında kalan Azeri ekibin yaşadığı tehlikeli anlar kameralara böyle yansıdı.

Azerbaycan'dan uçakla Dalaman'a inip buradan da otobüslerle Marmaris'teki yangın bölgesine gelen ekipler ekipmanları ile canla başla yangını söndürmek için mücadele veriyor. Türkiye'nin alev savaşçıları ile birlikte omuz omuza mücadelesini sürdüren Azeri ekip, söndürme çalışmaları sırasında ölüm tehlikesi atlattı.

Marmaris yangınında söndürme çalışması yapan ekip rüzgarın bir anda yön değiştirmesi ile alevlerin arasında kaldı. Tehlikeyi saniyelerle atlatan Azeri ekibin alevlerden saniyelerle kurtulması kameralara böyle yansıdı.

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