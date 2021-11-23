Azerbaycanlı gençler metroda Azerbaycan şarkıları söyleyerek eğlendi

Azerbaycanlı bir grup üniversite öğrencisi genç, Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim istasyonunda Azerbaycan Türkçesi ile şarkılar söyledi. Mühendislik fakültesinde okudukları öğrenilen Azerbaycanlı gençlerin eğlencesi metro istasyonunda bekleyen vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. Vatandaşlar, gençlerin şarkılarına alkışlarla eşlik etti.

"İki devlet bir millet"

Azerbaycan Türkçesi ile şarkı söyleyerek eğlenen gençlerden biri, "İki devlet, bir bayrak. Var olun, Türkiye'yi seviyorum" diyerek Türkiye-Azerbaycan dostluğuna dikkat çekti.

Yunus Emre Şeker

