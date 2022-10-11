Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva, İstanbul'da taksicinin saldırısına uğradı

Beyoğlu'nda önceki akşam meydana gelen olayda Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva aracıyla evine giderken sağından geçmek isteyen bir taksi çarptı. Şarkıcı Bagieva da bir şey olmamış gibi yoluna devam eden taksiciye korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü, Azerbaycanlı şarkıcıya önce hakaretler savurdu, ardından saldırdı. Taksici tarafından darp edilen şarkıcının burnunda çatlak oluştu. Darp sonrası dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva, polise giderek şikayetçi oldu. Azerbaycanlı şarkıcının taksicinin şiddetine maruz kaldığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

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