İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın katliamlarını ve provokasyonlarını New York'ta protesto etti

Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın katliamlarını ve provokasyonlarını New York'ta protesto etti
Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın katliamlarını ve provokasyonlarını New York'ta protesto etti

ABD’nin New York kentinde Azerbaycan Diaspora Komitesi’nin desteğiyle İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün ofisi önünde Ermenistan’ın provokasyonları protesto edildi.

ABD'nin New York kentinde Azerbaycan Diaspora Komitesi'nin desteğiyle Azerbaycan Amerikan Kadınlar Derneği ve New York Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından Ermenistan'ın provokasyonları ve katliamları protesto edildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün ofisi önünde düzenlenen protestoda göstericiler ellerinde, Berde, Gence ve Hocavend'de Ermenistan tarafından kazılan toplu mezarların fotoğrafları ile "Azerbaycan barış istiyor, Ermenistan savaş istiyor" ifadeleri yer alan pankartlar taşıdı.

Ayten Mammadova
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.