Azeri asıllı film müziği sanatçısı Rauf Valiyev'dan yeni albüm

Yakın zaman da dinleyicilerle buluşacak olan albüm için uzun bir uğraş verdiğini anlatan Rauf Valiyev, genel olarak cinematic tarzlarda çalışmaları olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda film müziği bestecisi olan Rauf Valiyev'in şarkıları sosyal medya ve Youtube'de on binlerce kişi tarafından dinleniyor.

Helpers Of God için çok emek verdiğine değinen Rauf Valiyev, yakında beğeniye sunulacak olan şarkısının çok dikkat çekeceğine inandığını aktardı.

Beste yapmanın çok eğlenceli olduğunu ifade eden Rauf Valiyev “Yakında yayınlanacak olan 10 şarkılık yeni albümüm için geri sayım başladı. Herkesin beğenisine sunulacak olan yeni şarkılarım umuyorum çok sevilir. “dedi. Valiyev'in “Helpers Of God” adlı albümünde dikkat çeken detaysa, bu albümde yer alan 10 müziğin her birinin bir peygamber ismini taşıyor olması.

Uzun zamandır üzerinde çalıştığı şarkılar için birçok teklif aldığını dile getiren Rauf Valiyev, albümün yayınından hemen sonra yenilerine başlayacağını açıkladı.

Rauf Valiyev “Sürekli şarkılarla iç içe olmak ve bunun yanın da bir meslek olarak yapmak güzel bir duygu. Yakın da yeni şarkılarla takipçilerimizin karşısına çıkmayı hedefliyorum.”

Yaptığı çalışmaların büyük kitleler tarafından dinlendiğini aktaran Rauf Valiyev, gelen taleplerin kendilerini yeni çalışmalara yönelttiğini söyledi.

Son şarkılarının özellikle gençler tarafından beğenileceğini kaydeden Rauf Valiyev “film müziği ve beste yapmak benim için bir tutku demek yanlış olmaz. Sürekli yeni besteler üzerinde çalışıyorum ve bu devam edecek. “ ifadelerini kullandı.

