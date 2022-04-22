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Azeri koca dehşeti güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı

Azeri koca dehşeti güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı
Azeri koca dehşeti güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bu akşam Azeri uyruklu bir kişi kendisi gibi Azeri uyruklu boşanmak üzere olduğu eşini silahla vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Azeri koca dehşeti güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Meydan Parkı içerisinde Azerbaycan uyruklu Elvin Umayev (34), boşanmak üzere olduğu eşi Turana Umayeva (38) ile buluştu.

Çiftin tartışması sırasında Elvin Umayev, çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eşini belindençıkardığı tabancası ile kafasına tek el ateş ederek öldürdü. Umayev, olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu.

Elvin Umayev'in 10 yıl önce uyuşturucu suçundan ülkesi Azerbaycan'da cezaevine girdiği ve 4 ay önce de tahliye olduğu öğrenilirken, olay anı park içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde Umayev, birden oturduğu sandalyeden sinirli bir şekilde kalkarak eşinin kafasına dayadığı silahı ateşliyor. Azeri koca daha sonra bir süre parkta dolaşıyor.

Ozan Köse
 

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