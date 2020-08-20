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Azeri suç örgütü lideri silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Azeri suç örgütü lideri silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Azeri suç örgütü lideri silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Azerbaycan uyruklu “Loti Quli” kakaplı Nadir Salifov, Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, gece saat 12.00 sıralarında Boğazkent turizm merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nadir Salifov (48) bulunduğu otelde yemek yediği arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak, başından vuruldu. Tek kurşunlar kanlar içinde yere yığılan Salifov için hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybeden mafya liderinin cesedi, özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Azeri asıllı Salifov'u başından vuran şüpheli ise Antalya-Denizli kara yolunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mehmet Demirci

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