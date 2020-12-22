İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerin'den şehit Aybüke öğretmenin mezarına ziyaret

Azerin'den şehit Aybüke öğretmenin mezarına ziyaret
Azerin'den şehit Aybüke öğretmenin mezarına ziyaret

Azerbaycan Devlet Sanatçısı, Batman'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın mezarını ziyaret etti.

Çorum Belediyesinin davetlisi olarak kente gelen ünlü sanatçı Azerin, Çorum'dan ayrılmadan önce şehit Aybüke Yalçın'ın Osmancık ilçesindeki kabrini ziyaret ederek çiçek bırakıp dua etti.

Her zaman şehit Aybüke Yalçın'ın mezarını ziyaret etmeyi arzu ettiğini dile getiren Azerin, "Çok şükür bugüne, nasip oldu” dedi. Aybüke öğretmen başta olmak üzere tüm şehitleri saygıyla andığını söyleyen Azerin “İnşallah Türkiye Cumhuriyeti terör örgütü PKK'nın kökünü kesecek” şeklinde konuştu.
Azerin ayrıca şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın ile telefon görüşmesi yaptı.
Azerin, “Aybüke öğretmen hepimizin evladı. Sadece Türkiye'de değil Azerbaycan'da da herkesin kalbinde yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Muhammed Muttalip Yalçın
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.