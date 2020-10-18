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Azez'de bir hakimin aracına saldırı

Azez'de bir hakimin aracına saldırı
Azez'de bir hakimin aracına saldırı

Suriye’nin Azez ilçesinde bir hakim, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda bir hakim ağır şekilde yaralandı. İlk belirlemelere göre, hakimin aracına konulan bomba hakimin aracına bindiği sırada patladı. Patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, hakimi hastaneye kaldırdı.
Durumun kritik olan hakimin tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü aktarıldı.
Hakimin, Azez ilçesinde bulunan askeri mahkemede görevli olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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