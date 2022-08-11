Azez'de canlı bomba yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK Terör Örgütü mensubu ‘Ebu Ali' kod Hasan Najjar'ın, Azez Mare Bölgesinde 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleğiyle birlikte yakalandığını duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

“Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler.”