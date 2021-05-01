Azez'de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı

Dünya genelinde korona virüse (Covid-19) karşı aşılama kampanyaları devam ederken, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde de aşılamalar başladı. Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 21 Nisan'da Azez ilçesine ulaştırılan aşılar bugün itibariyle halka verilmeye başlandı. Aşılar, hemşire ve doktorlardan oluşan yerel yardım örgütü Suriye Aşılama Grubu tarafından halka uygulanıyor.

Yerel kaynaklara göre, aşılamalarda insani yardım kuruluşlarındaki tüm sağlık çalışanlarına ve 60 yaşın üzerindekilere öncelik verilirken, sonraki aşamalarda 18 ila 60 yaş arası kronik hastalığı olanlara da aşı sunulacak. Daha sonra ise aşılama kampanyası tüm halkı kapsayacak.

Öte yandan, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) Suriye'nin İdlib iline 53 bin 800 Covid-19 aşı dozu ulaştırılmıştı.

Abu Mucahit El Halebi

