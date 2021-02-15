Azez'de kurulacak fakülte için imzalar atıldı

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ile BINAA Toplum Kalkınma Derneği Başkan Vekili Youssef Hamdan ve İhsan İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği İcra Direktörü Baraa Alsmoudı'nın imzaladığı protokole göre, GAÜN Azez İslami İlimler Fakültesi'nin restorasyonu ve binaların eğitime elverişli hale getirilmesi başta olmak üzere taraflarca işbirliği kararlaştırıldı.

İmza töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Suriye'nin eğitim inşasını ortak akılla yapacaklarını belirterek, “Bu protokol, Suriye'nin inşasında, insanlığa yeni kapılar açma adına birlikte hareket etme sözleşmesidir. Suriye'nin güvenli bölgelerinde Gaziantep Üniversitesi olarak yapacağımız eğitim-öğretim faaliyetleri oralardaki insan yaşam kalitesine ve sosyo-kültürel etkinliklere bir ivme kazandıracaktır. Bu protokolün ülkemiz ve Suriye için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

BINAA Toplum Kalkınma Derneği Başkan Vekili Youssef Hamdan, Gaziantep Üniversitesi'nin Suriye'deki eğitim faaliyetlerini bölgenin gelişimi açısından önemli bulduğunu ve bölgedeki eğitim faaliyetlerini destekleyeceklerini vurguladı. İhsan İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği İcra Direktörü Baraa Alsmoudı ise, “Bu projenin bir parçası olmaktan gururluyuz. Buradan iyi insanlar yetişecek ve Gaziantep Üniversitesi, Suriye'nin yeniden imarında, gelişmesinde, kalkınmasında önemli görevler üstlendi” şeklinde konuştu.

Protokol törenine Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar, Rektör Danışmanı Arş. Gör. İbrahim Halil İlgi, BINAA Toplum Kalkınma Derneği Başkan Vekili Youssef Hamdan ve İhsan İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği İcra Direktörü Baraa Alsmoudı katıldı.