İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azez'de mühimmat deposunda patlama: 4 ölü, 11 yaralı

Azez'de mühimmat deposunda patlama: 4 ölü, 11 yaralı
Azez'de mühimmat deposunda patlama: 4 ölü, 11 yaralı

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Azez'e bağlı Shamarekh köyünde Suriye Milli Ordusu’na (SMO) ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 4 sivil hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Azez'de mühimmat deposunda patlama: 4 ölü, 11 yaralı - Tıkla İzle

Halep kentinin kuzeyindeki Azez ilçesine bağlı olan Shamarekh köyünde SMO'ya ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, patlamadan çevredeki sivillerin kampları da etkilendi. 4 sivilin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı patlamada, Al-Armouta Kampı'nda kalan bir çocuk ve annesinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Meydana gelen patlamanın ardından SMO askerleri ile sivil savunma ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Suriye Milli Ordusu, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yerel kaynaklar, patlamanın bir hava saldırısı sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor. Görgü tanıkları siviller, patlama öncesinde uçak sesleri duyduklarını aktardı.

Mahmud Al Halbi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.