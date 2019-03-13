Azez'de 'rejim' protestosu

Suriye rejim güçleri Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin elinde bulunan İdlip ve Halep'in batı kesimlerini son birkaç gündür bombalamayı sürdürüyor. Bombalama sonucu ölü ve yaralıların bulunduğu kaydedildi.

Uluslararası toplum, Suriye'ye, Astana'da Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan görüşmelerde gerginliği azaltma bölgelerinde bombalamayı durdurma çağrısı yaptı. Bombalanan yerlerin yakınlarında Türk ordusunun inşa ettiği gözlem bölgelerinin bulunduğu kaydedildi.

Azez halkı saat 03.00 sıralarında yaptığı yürüyüşte Suriye bombardımanının acilen durdurulmasını istedi.

Mahmud Alhalbi