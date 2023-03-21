Azılı hırsız ne var ne yok çalmış

Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Mart 2023 günü ve önceki dönemlerde meydana gelen 6 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılmasına ve faillerin yakalanmasına yönelik yaptığı istihbarat çalışması sonucu S.E. isimli bir şüpheli yakalandı. S.E'nin ikametgahında ve eklentilerinde yapılan aramada; 4 adet güvenlik kamerası, 1 adet televizyon, 1 adet bilgisayar monitörü, 7 adet projektör, 17 adet kalorifer peteği, 1 adet şase numarası ve motor numarası silinmiş motosiklet, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kulak küpesiz küçükbaş hayvan, elektrik ve bakır kabloları ve çeşitli tarım aletleri ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

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