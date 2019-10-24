Azime teyzenin ‘sessiz' çığlığı

Edirne'de yaşayan 53 yaşındaki 2 çocuk annesi Azime Gürel, 21 yıl önce başlayan sağlık sorunları nedeniyle göbek deliğinden ameliyat olduğunu ancak ilerleyen yıllarda karnında gitgide şişkinlikler oluştuğunu söyledi.

169 kilograma ulaşan talihsiz kadın, doktor doktor gezdiğini ve hastalığına çare aradığını ifade etti.

Pazara çıkıp, ev ekonomisine katkı sağlıyor

Sağlık sorunları nedeniyle 169 kiloya ulaştığını açıklayan Gürel, artık yürüyemediğini bir yere gideceği zaman yakınlarının kendisini taşıdığını vurguladı. Aşırı kilolarından dolayı evde iş yapamaz hale geldiğini belirten Gürel, yakınlarının yardımıyla pazara getirilerek bal ve makarna satarak geçimini sağladığını dile getirdi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, kendisine 6 aydır bir tedavi uygulandığını belirterek, “Hastalığıma çare bulunmasını istiyorum” dedi.

Yardım çağrısında bulunan Gürel, tek isteğinin kendi imkanlarıyla yürüyebilmek olduğunun altını çizdi.

Koray Ustabaşı

