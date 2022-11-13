Aziz Nesin'in eserleri Esenyurt'ta sahnelenecek

Başarılı kadrosuyla birbirinden güzel oyunları seyircilerle buluşturan Esenyurt Belediye Tiyatrosu, 15 Kasım'da Aziz Nesin'in eserlerini sahneleyecek. Sanat alanındaki çalışmalarını her geçen gün artıran Esenyurt Belediye Tiyatrosu, perdelerini 15 Kasım'da Şehit Erol Kültür Merkezi'nde açacak. Aziz Nesin'in kaleme aldığı "Bir İnsan Başı Üzerine Üç Sesli Üzünç", "Yaşasın Kavuniçi", "Sen Gara Değilsin" adlı eserler usta tiyatrocu Aytekin Özen yönetmenliğinde tiyatro severlerle buluşacak. “Bize Kalan Azizlikler” üçlemesiyle sahnelenecek olan oyun, seyircisini hem güldürecek hem hüzünlendirecek hem de düşündürecek. Toplumsal sorunların eleştirel bir bakış açısıyla ele alındığı oyunlarda sanatseverler, yönetmen Aytekin Özen'in deyimiyle “Hayata karşı çoğalacak.”

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