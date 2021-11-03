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Aziz Yıldırım doğum gününde restoranda dans etti, şarkı söyledi

Aziz Yıldırım doğum gününde restoranda dans etti, şarkı söyledi
Aziz Yıldırım doğum gününde restoranda dans etti, şarkı söyledi

İstanbul'da bir mekanda 69. doğum gününü kutlayan eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Aziz Yıldırım doğum gününde restoranda dans etti, şarkı söyledi - Tıkla İzle

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Anadolu yakasında bir balık restoranında 69. yaş gününü kutladı. Birçok dostunun katılımının olduğu yemekte Aykut Kocaman'ın olması da dikkat çekti. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı yemekte Aziz Yıldırım'ın şarkı söylediği anlar geceye damga vurdu.

Mihriban türküsünün sarı-lacivertli taraftarlarca Fenerbahçe tribünlerine uyarlanan halini söyleyen Aziz Yıldırım'a arkadaşları ve mekandakiler de eşlik etti. Oldukça eğlendiği görülen Yıldırım'ın o anlarına sosyal medyada büyük ilgi gösterildi.

Neşeli ve hareketli dansı ile dikkat çeken Aziz Yıldırım siyah kıyafeti ile fit bir görüntü sergiledi. Yıldırım'ın fit ve enerjik görüntüsü ve hareketli anları Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etti.

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