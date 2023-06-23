Aziz Yıldırım: 'Hiç kimse aday çıkmazsa ben çıkarım'

FENERBAHÇE KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Ben 5 yıl önce biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Kendime yeni bir hayat kurdum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatım.. Ben emekli oldum. Benim döneminde güçlü insanlar vardı. Kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef Fenerbahçe yönetiminde bu yok. Fenerbahçe Yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok. Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez. Ali Bey eğer güvenoyu almazsa yarın tribünlerden tepki alır. Benim kendisine tavsiyem acilen kongre yapması. 2024 seçimi için adaylar çıkmalıdır. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak destekleyeceğiz. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz.

Kulübün borcu hakkında bir daha yanlış açıklama yaparsanız mahkemeye vereceğim. Namuslu, şerefli ve ahlaklı olsunlar. Doğruyu anlatsınlar. Erol Bilecik, Burhan Karaçam yalan söylüyor. Ali Koç da bunlara inanıp konuşuyorsa o da yalan söylüyor.

5 yıllık döneminde 1 tane kupa aldın. Taraftar dertli, kongre üyeleri dertli. Sen hatalarını kabullenmek ve çözüm önerileri sunmak yerine onları suçluyorsun. Mali kongrede konuşmanın yarısını bana ayırıyorsun. Sen 5 yılın hesabını ver.

420 milyon Euro benim hesap ettiğim bizim dönemden borç var.

Ben Fenerbahçe'den hiçbir şey istemiyorum. Beni rahat bırakın. Ben öyle kaçmam. Para harcamak benim için çocuk oyuncağıdır. Beni zora çekmeyin.

5 yıllık döneminde 1 tane kupa aldın. Taraftar dertli, kongre üyeleri dertli. Sen hatalarını kabullenmek ve çözüm önerileri sunmak yerine onları suçluyorsun. Mali kongrede konuşmanın yarısını bana ayırıyorsun. Sen 5 yılın hesabını ver.

Bizim dönemimizdeki borcu çıkarsınlar, mal varlığını da koysunlar. Eğer borç fazla çıkarsa namus sözü veriyorum ben ödeyeceğim. Ama borç çıkmazsa namuslu olsunlar, çıkıp bunu açıklasınlar.

Başkan adayı aramıyorum. Çok başkan adayı var. Bunlardan bir tanesi, gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir kulüple hiçbir bağı olmadığı için aday olmaz. Olsa zaten desteklerim onu.

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