Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: 'Seni affetmem, bunu bil. Seni bu seyirciyle göndereceğim'

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, uzun süren sessizliğini bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında bozdu. Toplantı öncesinde salona gelen Yıldırım, bu hafta sonu yapılacak olan kongre öncesinde kafalardaki soru işaretlerini kaldırdı.

Gerçekleşecek olan kongrede aday olup olmayacağı tartışmaları yaşanan Aziz Yıldırım, basın toplantısı öncesinde "Bir daha aday olmayacağım" diyerek, bu konuya son noktayı koydu.

'Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı, borcundan fazladır'

Aziz Yıldırım: '3 yıldır enkaz edebiyatı yapılıyor. Ben 50 tane tapu aldım bu kulübe. Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı, borcundan fazladır' ifadelerini kullandı.

'Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil'

"Yeni yönetim geldiğinden beri acaba 1 tane ağaç dikti mi? Sadece kulübün oraya 1 tane bekçi kulübesi yaptılar. Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. 16 bin kişi seni beyaz atlı prens gibi gördü. Geleceksin, prensesi uçuracaksın ama Fenerbahçe küme düşüyordu, küme" dedi.

'Şampiyonluk dışındaki her sonuç başarısızlıktır'

"Ali Koç 'Ben size şampiyonluk sözü vermedim' diyor. Fenerbahçe Başkanı olan herkes, bu sözü vermek zorundadır ve şampiyonluk dışındaki her sonuç başarısızlıktır" dedi.

'Ali Koç 'Ben 3 senede çok sıkıntılar çektim' diyor. Hapis mi yattın?'

"Ali Koç 'Ben 3 senede çok sıkıntılar çektim' diyor. Hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadın, herhalde onu diyorsun" ifadelerini kullandı.

'Bizi düşman olarak görme, rakip olarak görme'

"Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Bizi kendine rakip olarak görme. Buradaki herkes her zaman Fenerbahçe'nin hizmetindedir. Bizi düşman olarak görme, rakip olarak görme" dedi.

"Bana rakip olabilmek için 20 sene başkan olacaksın, ondan sonra gidip hapis yatacaksın"

"Bu kulübe 2 yılda 500 milyon dolar para girdi. Bu para ne oldu"

"Seni affetmem, bunu bil. Seni bu seyirciyle göndereceğim."

'Para yok diyorsan, bırak kardeşim. Sende para çok, seni o yüzden seçti bu insanlar'

"Serdar'ı transfer edeceğine, git Real Madrid'den Ramos'u, Benzema'yı al. Biz Anelka'yı aldık, Daum sayesinde adam yedek oturdu. Biz dünya yıldızlarını aldık. Senden beklentimiz bu. Para yok diyorsan, bırak kardeşim. Sende para çok, seni o yüzden seçti bu insanlar" dedi.

"Ali Koç, biz hapisteyken sen yönetime girmedin, kaçtın gittin"

"Bize sormadan 3 Temmuz'la ilgili hareket etmeyin, bu konuyu bilen biziz."

"Basketbolda marka yaptığımız Fenerbahçe'nin bu hallere düşmesi beni çok üzdü."

"Ali Koç yarın çıkıp de ki 'Basketbol takımını A.Ş.'ye çeviriyorum.' Bunu yaparsan ben o takımı almaya talibim ve takımın başına Obradovic'i getiriyorum. Bizde para çok"

"Sen gereğini yap, yapmayacaksan aday bile olma, bırak"

"17 teknik adamla çalıştık. Ali Koç 'Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyoruz' diyor. Sen parayı verirken herkes gelir. Sen bana ver 10 milyon Euro, bak ben sana kimleri getiriyorum. Sen gereğini yap, yapmayacaksan aday bile olma, bırak" dedi.

"Ali Koç çekinmiyor, patavatsızca konuşuyor."

"Rahmi Koç'a karşı sevgim var, hapishanede beni ziyaret etti. Onu kırmamak için bir şey söylemeye çekiniyorum ama Ali Koç çekinmiyor, patavatsızca konuşuyor" dedi.

"Fenerbahçe kan kaybediyor, Anadolu takımı haline geldi."

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın