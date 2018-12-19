Aziz Yıldırım'ın, Işık Eyigüngör'ü ‘tehdit' suçundan yargılanmasına başlandı

Kadıköy'de, 7 Mayıs 2017 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe basketbol maçı öncesinde çıkan kavgada Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı.Anadolu 69'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Işık Eyigüngör ile avukatı katılırken, hastalığı sebebiyle mazeret sunan Aziz Yıldırım ile diğer sanık Ali Cenk Başak gelmedi.

“'Hoşgeldin' dedim, eliyle sol tarafıma vurdu”

Duruşmada söz alan müşteki Işık Eyigüngör, olay tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Kulüp Başkanı olduğunu söyleyerek, “Fenerbahçe Basketbol Takımı ile Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda final müsabakası oynanacaktı. Maç başlamadan yarım saat önce o dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım protokol tribününe geldi. Ben de ev sahibi takımın başkanı olarak ayağı kalktım. Türk örf ve adetleri gereği “Hoşgeldin başkan” diyerek sağ elimi uzattım. Kendisi sağ eliyle benim sol tarafıma vurdu” dedi.

“'Parmağını sallayarak, ‘seni bitireceğiz' dedi”

Araya emniyet görevlilerinin girdiğini söyleyen Eyigüngör, “Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Ali Cenk Başak ile Aziz Yıldırım bana doğru parmak sallayarak, ‘Seni bitireceğiz, daha beter yapacağız' dediler. Ali Cenk Başak da bana saldırdı. Maç bitikten sonra Aziz Yıldırım televizyon kanallarına canlı bağlanarak benim gıyabımda, ‘Yaptım, yapacağım. Daha beterini de ona yapacağım' şeklinde beyandan bulunmuştur. Olay günü bana parmağını sallayıp tehdit eden sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmalarını talep ediyorum” diye konuştu.

Olaya ilişkin dinlenen ve aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesinin de bulunduğu tanıklar, Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e yumruk atarak, tehdit ettiğini söyledi.

Mahkeme, sanık Aziz Yıldırım'ın mazeretini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de 7 Mayıs 2017 tarihinde Caferağa'da bulunan kapalı spor salonunda oynanan Fenerbahçe- Yakındoğu Üniversitesi basketbol takımları arasındaki maç öncesinde kavga çıktığı belirtildi.

Kavgada Aziz Yıldırım'ın ev sahipliği yapan Yakındoğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı, parmağını sallayarak, “Bitireceğim seni, daha da beter yapacağım” dediği, Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın da müştekiyi “seni bitireceğim, daha beter yapacağım. Sen göreceksin” diyerek tehdit ettiği anlatıldı. Maç sonrasında açıklama yapan Aziz Yıldırım'ın, “Geldim, gereğini yaptım. Bundan sonra daha fazlasını da yapacağım” diye tehdit ettiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheliler Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak'ın “basit tehdit” suçundan ayrı ayrı 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Öte yandan, kavga sırasında Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle Yıldırım hakkında “kasten yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle, Aziz Yıldırım şikayetçi olduğu Işık Eyigüngör hakkında “kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.