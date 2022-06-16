İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rus helikopterini vurdu

Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rus helikopterini vurdu
Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rus helikopterini vurdu

Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azov Taburu, Ukrayna’nın Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesinde alçak uçuş yapan Rusya’ya ait Mi-35M tipi helikopteri vurarak düşürdü.

Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rus helikopterini vurdu - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azov Taburu birçok noktada direnişini sürdürüyor. Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesinde Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-35M tipi helikopteri Taşınabilir Hava Savunma Sistemi (MANPADS) ile vurarak düşürdü.

Azov Taburunun eski komutanlarından Maksim Zhorin tarafından Rus helikopterinin vurulduğu anlara ait paylaşılan görüntülerde, füze ile vurulan helikopterin alev topuna döndüğü ve yere çakıldığı görüldü. Helikopterde bulunan Rus personelin akıbeti hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

Erhan Altıparmak

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.