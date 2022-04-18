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Azov Taburu, Mariupol'de Rus askerlerini pusuya düşürdü

Azov Taburu, Mariupol'de Rus askerlerini pusuya düşürdü
Azov Taburu, Mariupol'de Rus askerlerini pusuya düşürdü

Rus ordusunun kontrolü tamamen sağlamaya çalıştığı Mariupol kentinde direnişine devam eden Azov Taburu’na bağlı birlikler, Rus ordusuna lojistik destek sağlayan askerleri pusuya düşürdü.

Azov Taburu, Mariupol’de Rus askerlerini pusuya düşürdü - Tıkla İzle

Rusya, Ukrayna'nın Mariupol kentinde operasyonlarına devam ederken, bazı noktalarda ise Azov Taburu'nun direnişi ile karşılaşıyor. Rus ordusuna lojistik destek sağlayan askerler, Azov Taburu tarafından pusuya düşürüldü. El bombaları ile araçlarının altına saklanan Rus askerlerine saldıran Azov Taburu'nun pusuya düşürdüğü tüm Rus güçlerini etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Azov Taburu'nun Rus askerlerini düşürdüğü pusuya dair görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, “Mariupol'ün savunmasına devam ediliyor. Üstün düşman birliklerine karşı saldırılar düzenleniyor. Azov Taburu askerleri Mariupol'de kahramanca bir saldırı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak
 

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