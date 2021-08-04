Azra son yolculuğuna uğurlanıyor

Antalya'da gazetecilik bölümünde üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda parçalanmış şekilde bulundu. Olayla ilgili Antalya'da yaşayan 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan isimli kişi gözaltına alındı. Mustafa Murat Ayhan poliste verdiği ifadede Azra'yı evinde boğarak öldürdüğünü ardından da cesedini parçalayarak ormanlık alana attığını söyledi. Katil zanlısının yer göstermesi ile Antalya'da ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'na ait ceset parçaları bulundu. Acı haber üzerine Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu ve yakınları Antalya'ya giderek DNA örnekleri verdi. Yapılan incelemede bulunan ceset parçalarının Azra Gülemdam Haytaoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa Murat Ayhan ise çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Adli Tıp kurumundaki işlemlerinin ardından Azra'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze daha sonra defnedilmek üzere memleketi olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirildi.

Kadirli ilçesi Dervişpaşa Mahallesinde bulunan eski Dervispaşa Ortaokulu bahçesinde kurulan taziye yerinde Azra Gülendam Haytaoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Selçuk Şavran - Selçuk Kaya

