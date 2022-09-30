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Azra'nın annesi, katilinin ölüm haberini kızına mezarında verdi

Azra'nın annesi, katilinin ölüm haberini kızına mezarında verdi
Azra'nın annesi, katilinin ölüm haberini kızına mezarında verdi

Antalya’da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu vahşice öldüren ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan katil Mustafa Murat Ayhan tutuklu bulunduğu Diyarbakır cezaevinde intihar etti. Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu kızına katilinin ölüm haberini mezarını ziyaret ederek verdi.

Azra’nın annesi, katilinin ölüm haberini kızına mezarında verdi - Tıkla İzle

Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini parçalayarak ormanlık alana atan katil Mustafa Murat Ayhan (49), yargılandığı davada Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mustafa Murat Ayhan önceki akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumundaki hücresinde bileklerini kesici bir aletle kesti. Durumun fark edilmesiyle hastaneye kaldırılan Ayhan hayatını kaybetti.

Selçuk Şavran
 

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