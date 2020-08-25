B Takımlar Ligi kuruluyor

TFF, bugün Riva'da yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından Süper Lig takımlarının bulunacağı B Takımlar Ligi'nin kurulmasına karar verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda B Takımlar Ligi kurulması kararı aldı. Profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'ne katılım zorunlu değil isteğe bağlı olacak.

Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları forma giyebilecek. Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon TL ödül verilecek.

B Takımlar Ligi ile ilgili diğer detaylar daha sonra ilan edilecek" denildi.